В Алтайском крае суд решил снести дом, приобретенный в ипотеку

Семья из Заринска рассказала, что дом, ради которого продали машину и квартиру, собираются снести, сообщает «Вести Алтай».

Как выяснилось после покупки, границы участка по документам и фактические — не совпадают. Была попытка договориться мирно, но соседи не пошли на уступки.

Теперь дому осталось 4 месяца. Его купили в ипотеку, которую супруги оформили на 30 лет.

Сами пострадавшие утверждают, что на момент покупки с документами все было чисто. Банк тоже проводил проверку. А спустя год сосед перенес забор, отрезав часть их дома. Он узнал, что границы участков по всей улице смещены на три метра каждый. В том числе и «ипотечный» дом пострадавших супругов.

Представитель девушки заявил, что дома и правда смещены. А новая цифра появилась из-за перехода на новые технологии, которые посчитали границы иначе.

Супругам дали три решения: либо они выкупают часть земли по оценочной стоимости, либо у них сзади отрезают часть участка такого же размера, либо демонтируют часть дома. Суд постановил, что нужно демонтировать часть дома, так как по их мнению, это самовольная постройка. Супруг заявляет, что у них есть документы ввода дома в эксплуатацию и это дом банка, поэтому они не имеют право его демонтировать.

Ипотека. Покупка жилья. unsplash.com

Если посмотреть кадастровую карту в интернете, можно заметить, что дом на Путевой 44а действительно частично стоит на соседнем участке. В суде супругам также предлагали выкупить часть участка на которой стоит их дом. Но из-за давнего конфликта они не смогли договориться с соседями.

В управлении Росреестра по региону отметили, что такие проблемы с границами участков сейчас не редкость. Однако не пояснили, кто должен нести за это ответственность и почему люди остаются крайними.

Там отметили, что проблему можно решить с помощью проведения массовых кадастровых работ.

А супругам суд вынес решение, что они должны снести дом. Банк, в суде, возражал такому решению. Сами жители подали апелляцию в краевой суд.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула страдает от угроз и испорченного автомобиля, но виновника все еще не нашли.

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