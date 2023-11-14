14 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае составили список востребованных профессий

Работодатели Алтайского края составили список востребованных профессий на рынке труда, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Трактор на поле.
Трактор на поле.
Фото: ru.freepik.com, автор Oleksandr Ryzhkov.

Отмечается, что нужны следующие квалифицированные рабочие — 300 слесарей-ремонтников, 270 электромонтеров, 230 токарей, более 200 слесарей механосборочных работ и 150 трактористов-машинистов.

Вакансии предлагают предприятия Алтайского края:

  • «Барнаултрансмаш»;
  • Бийский олеумный завод - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»;
  • «БТК Текстиль»;
  • «Бийское»;
  • «Сибприбормаш»;
  • Рубцовский машиностроительный завод;
  • «Холод»;
  • «Алтайвагон».

На данный момент многие предприятия модернизируют производства, внедряют новые технологии и расширяют линейки продукции. При этом спрос на квалифицированных рабочих только растет.

Отмечается, что в центрах занятости населения специалисты подберут варианты достойной работы.

Ранее сообщалось, что на Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников.

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