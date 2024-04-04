В Алтайском крае сократилось число подтопленых домов до 139

Число домов, которые подтопили талые воды в Алтайском крае сократилось до 139. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент остаются подтопленными 816 приусадебных участков.

В Михайловском районе ситуация стала улучшаться. Здесь число подтопленных домов сократилось до 40, а приусадебных участков до 164.

Напомним, что накануне талыми водами было подтоплено 917 приусадебных участков и 194 дома в 45 населенных пунктах.

В селе Михайловское и селе Ракиты расположены пункты временного проживая, в которых находятся 35 человек, из них 11 детей.

С пострадавшими работают психологи ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае число затопленных домов сократилось.

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