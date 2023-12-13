В Алтайском крае рабочего насмерть засыпало зерном

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства гибели рабочего птицефабрики.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, 11 декабря на птицефабрики в Первомайском районе Алтайского края в завальной яме оказался машинист механического тока. Его затянуло, а после засыпало зерном, в результате мужчина скончался на месте.

По этому факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Необходимо установить обстоятельства произошедшего, а также тех, кто является ответственным за технику безопасности на птицефабрике.

По результатам проверки будут приняты следующие решения.

Ранее на Алтае подвели итоги особого аграрного года.