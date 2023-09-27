В Алтайском крае реализуют государственную программу, направленную на повышение уровня доступности социальных объектов в здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре, спорте, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры для людей с инвалидностью.

В Алтайском крае проверили транспортную доступность для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные задачи по повышению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них транспортных услуг стали основной темой обсуждения на выездном совещании Министерства транспорта Российской Федерации в Барнауле. Участие в заседании приняли заместитель директора Департамента стратегического развития Минтранса России Андрей Бахаев, главный специалист отдела повышения доступности транспортных услуг ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» Диана Кириллова, представители Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, заместитель министра социальной защиты населения Алтайского края Александр Репин, представители администрации города Барнаула.

В Алтайском крае проверили транспортную доступность для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Олег Богданов.

Участники выездного совещания совместно с представителями общественных организаций инвалидов проверили доступность ключевых транспортных узлов краевой столицы — аэропорт имени Германа Титова, железнодорожный и автовокзалы.

Наша главная первоочередная цель — чтобы региональные власти совместно с компаниями, которые предоставляют услуги, нашли плотное взаимодействие с обществами, чтобы качество предоставляемых услуг стало намного лучше, чтобы сотрудники знали правила, как действовать с инвалидами. Вторая задача: чтобы при развитии транспортной инфраструктуры учитывались все требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, — сказал Андрей Бахаев.

Региональные власти отметили, что есть взаимодействие с Обществом инвалидов Алтайского края, и оно помогает в работе — оказывать качественные услуги пассажирам. Их мнение очень важно для организации работы по повышению доступности транспортной инфраструктуры.

Представители общественных объединений инвалидов регулярно принимают участие в обсуждении планов реконструкции транспортных объектов и вносят свои предложения. Это важная обратная связь для федерального и краевого транспортных ведомств. Никто лучше самих людей с ограниченными возможностями здоровье не знает, с какими повседневными трудностями они сталкиваются и как сделать их жизнь комфортнее.

В Алтайском крае проверили транспортную доступность для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Олег Богданов.

По итогам этой работы будет подготовлен протокол с замечаниями и предложениями, которые предстоит учесть при ремонте и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.