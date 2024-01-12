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Жизнь

В Алтайском крае производители начнут маркировать пивную продукцию в алюминиевых банках

Производители Алтайского края уже подготовились выполнить требования Минпромторга России.

Пиво и барнаульцы.
Пиво и барнаульцы.
Михаил Хаустов

"Катунь 24" сообщает, что в требования Минпромторга по маркировке пива, пивных и слабоалкогольных напитков, которые продаются в алюминиевых банках.

На линиях розлива установлено маркировочное оборудование. Также в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям отмечается, что с 15 января передача сведений о выбытии пива в кегах при его реализации в розлив становится обязательной.

В 2023 году началось внедрение маркировки пивных и слабоалкогольных напитков в России. 1 марта все производители и импортеры данной продукции зарегистрировались в системе "Честный знак". С начала следующего месяца стала обязательной цифровая маркировка продукции в кегах, а с 1 октября в стеклянной и пластиковой таре.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе мужчина воровал пиво и вместо него отдавал воду.

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