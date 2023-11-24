В Алтайском крае проходит патриотический фестиваль-конкурс «Поэтическая площадь»

Цель фестиваля — патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности молодежи Алтайского края, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование чувства гордости за свою страну и ее национальную культуру, сохранение исторической памяти о событиях на Донбассе.

Учредителем Фестиваля-конкурса является Алтайский государственный институт культуры при поддержке Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и автономной некоммерческой организации «Театральный центр». Реализация проекта осуществляется за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Авторы проекта — студенты АГИК Екатерина Королева и Анастасия Герасимова.

Патриотический фестиваль-конкурс поэзии Донбасса «Поэтическая площадь». Источник: Алтайский государственный институт культуры.

Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа. На первом отборочном этапе, проводились творческие площадки в 5 образовательных округах Алтайского края для учащихся общеобразовательных школ Алтайского края, студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования и для работающей молодежи. Всего в отборочных мероприятиях приняли участие 160 ребят из Бийского, Алейского, Рубцовского, Каменского районов, Барнаула, Новоалтайска и др. Участники представляют творческие выступления в номинациях «Презентация творческой биографии поэта Донбасса» и «Художественное чтение». Ни один участник не остается без внимания — каждому вручают диплом. Лучшие участники со своими работами приглашаются на заключительный этап фестиваля-конкурса в город Барнаул.

Я считаю, что этот фестиваль очень важное событие для патриотического воспитания и культурного развития молодежи, потому что тема Донбасса — это то, о чем нельзя молчать. Я надеюсь, что наши мальчики на фронте будут воевать за нас с доблестью, без страха, а мы будем поддерживать их с тыла. Нужно больше патриотических конкурсов, которые способствуют сохранению в наших сердцах памяти и поддерживают ребят на фронте, — отмечает участница конкурса Юлиана Лагутина, учащаяся Бийского лицея.

Отборочные этапы патриотического фестиваля-конкурса поэзии Донбасса «Поэтическая площадь». Фото предоставлено Алтайским государственным институтом культуры.

Каждое творческое прослушивание открывается звуко-речевым номером выпускного режиссерского курса АГИК (художественный руководитель курса — доцент Анна Ивановна Вахрамеева), в котором звучат письма бойцам Донбасса, статьи Александра Проханова, стихи Анны Долгаревой.

Заключительный этап фестиваля-конкурса поэзии Донбасса «Поэтическая площадь» пройдет в концертном зале Алтайского государственного института культуры, где прозвучат лучшие творческие номера и состоится награждение лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса.

Начало мероприятия

25 ноября 2023 г. в 11:00

в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66.

Вход свободный

#алтаймолодойгранты #молодежьалтая #алтаймолодой #ам22 #регион22 #ПоэзияДонбасса #ПоэтическаяПлощадь