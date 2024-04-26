В Алтайском крае продлили особый противопожарный режим

Что такое особый противопожарный режим
Введение особого противопожарного режима подразумевает:
- запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте, кроме дорог общего пользования;
- усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- введение особого порядка привлечения населения к борьбе с пожарами;
- запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках.
Наказание за нарушение особого противопожарного режима
При нарушении требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации влекут наложение административного штрафа:
- на граждан от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима ч. 3 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Ранее в Алтайском крае удалось «поймать» первого в этом сезоне поджигателя леса.
Самое важное - в нашем Telegram-канале