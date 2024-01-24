24 января
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Жизнь

В Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша косули

Детеныш сибирской косули случайно забрел в Топчиху.

Косуля.
Косуля.
CC0

"Инцидент Барнаул" сообщает, что сторож местной школы заметил постороннего "посетителя" и решил вызвать подмогу.

Малыш пробрался на школьную территорию случайно, вероятно, в поисках еды. Но выбраться оттуда ему помешало высокое ограждение и закрытые выходы.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место и помогли аккуратно вывести напуганное животное с территории школы, а после и из населенного пункта.

Теперь детеныш сибирской косули находится в своей естественной среде обитания.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали браконьера, который отстреливал косуль.

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