В Алтайском крае открылась первая «Точка кипения»

"Точка кипения" - это федеральный проект Агентства стратегических инициатив и Платформы НТИ.
«Точки кипения» по всей стране объединяют теоретиков и практиков, людей из науки и бизнеса. Главное в этой работе — новые возможности для того, чтобы молодые люди, студенты могли раскрыть свой потенциал", - сообщает Telegram-канал.
Проект организован на площадке Алтайского госуниверситета. Здесь есть необходимое пространство для развития технологических стартапов, организации и проведения занятий в рамках современных образовательных программ.
"Наша «Точка кипения» — уверен — станет эффективной площадкой для объединения ресурсов бизнеса, науки и органов власти. В результате мы сможем реализовывать еще больше востребованных сегодня проектов, которые помогут налаживать новые производства, внедрять новые технологии", - сообщает Виктор Томенко.