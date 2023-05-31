1 июня
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Жизнь

В Алтайском крае открылась первая «Точка кипения»

В Алтайском крае начал работу федеральный проект "Точка кипения" на площадке Алтайского госуниверситета. Об этом сообщает Telegram-канал Виктора Томенко.

В Алтайском крае открылась первая «Точка кипения»
В Алтайском крае открылась первая «Точка кипения»
Фото Антона Федотова

"Точка кипения" - это федеральный проект Агентства стратегических инициатив и Платформы НТИ.

«Точки кипения» по всей стране объединяют теоретиков и практиков, людей из науки и бизнеса. Главное в этой работе — новые возможности для того, чтобы молодые люди, студенты могли раскрыть свой потенциал", - сообщает Telegram-канал.

Проект организован на площадке Алтайского госуниверситета. Здесь есть необходимое пространство для развития технологических стартапов, организации и проведения занятий в рамках современных образовательных программ.

"Наша «Точка кипения» — уверен — станет эффективной площадкой для объединения ресурсов бизнеса, науки и органов власти. В результате мы сможем реализовывать еще больше востребованных сегодня проектов, которые помогут налаживать новые производства, внедрять новые технологии", - сообщает Виктор Томенко.

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