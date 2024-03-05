В Алтайском крае направили 30 млн рублей на ремонт спортивной школы.

В Мамонтово открыли районную спортивную школу после капитального ремонта. Известно, что общая стоимость работ составила 29,7 млн рублей.
В школе отремонтировали крышу, утеплили и обшили фасад, заменили окна, дверные блоки и витражи.
Также на замену пошло отопление, водоснабжение и канализация.
Для людей с ограниченными возможностями установили пандус.
Во время открытия прошли соревнованиям по волейболу среди команд девушек Мамонтовского, Романовского, Волчихинского, Новичихинского районов и села Завьялово.
Ранее сообщалось, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.
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