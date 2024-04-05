В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка

Отмечается, что 5 апреля жители Михайловского, Благовещенского, Немецкого национального, Первомайского, Романовского и Волчихинского районов получат первые выплаты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

4 апреля в ведомство этих районов поступили первые заявления на общую сумму порядка 800 тыс. рублей

Все заявления удалось оперативно рассмотреть и направить деньги получателям. Перечисления будут осуществляться ежедневно по мере поступления заявлений.

Управлениями соцзащиты в границах районов, пострадавших от паводка ведется работа по составлению списков граждан и принимаются заявления на оказание материальной помощи.

В настоящее время управлениями соцзащиты также ведется обследование по пострадавшим домовладениям, это происходит совместно с комиссиями муниципальных образований. Решения о выплатах принимаются на основе составленных актов.

Ранее сообщалось, что эпидситуацию обсудили в Алтайском крае в связи с паводком.

Самое важное - в нашем Telegram-канале