28 сентября
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Жизнь

В Алтайском крае наблюдается острый дефицит призывников на военную службу

Губернатор Томенко подписал распоряжение о начале осеннем призыве на военную службу. Он начнется с 1 октября.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Отмечается, что губернатор заявил, что нужно усилить информирование призывников, так как в весенний период наблюдался сильный дефицит. 1,5 тыс. человек не получили оповещение о явки на комиссию.

На данный момент уделяется острое внимание поиску уклонистов.

Кого призовут этой осенью?

Призвать могут юношей с 18 до 27 лет. После исполнения 27 лет человека уже нельзя привлекать к срочной службе. Отсрочкой могут послужить хронические болезни, судимость, очная учеба и семейные/служебные обстоятельства.

Срок службы в армии составляет один год.

Штраф за неявку в военкомат на сегодняшний день составляет 30 тыс. рублей.

Ранее мы писали как изменится служба в армии в России.

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