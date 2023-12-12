В Алтайском крае на комбинате утекло почти 18 тыс. литров молока

В Благовещенском районе приемщица комбината молочных продуктов по невнимательности пролила 17 517 литров молока.

"Катунь 24" сообщает, что работодатель женщины обратился с иском в суд. Он запросил возмещение материального ущерба в размере 300 тыс. рублей.

Благовещенский районный суд обязал обвиняемую выплатить материальный ущерб за свою ошибку.

Но ответчик была не согласна с решением суда и направила апелляцию в Алтайский краевой суд.

Дело пересмотрели и оказалось, что истец сам нарушил порядок инвентаризации имущества. По этим причинам установить факт наступления ущерба комбинату оказалось невозможно.

Таким образом, решение о взыскании денег с обвиняемой отменили.

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