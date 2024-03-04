В Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря

В Смоленском районе неизвестный похитил два декоративных фонаря с детской площадке. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что площадку построили для отдыха и занятий спортом. Для безопасности местных жителей администрация установила на ней резные металлические фонари.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель села, ранее он был неоднократно судим.

По словам сельчанина, он возвращался домой и решил сократить путь через детскую площадку. Сначала мужчина пытался сломать металлические качели-балансир.

Потом он решил повиснуть на фонаре и сломал его. То же самое он сделал со вторым фонарем. После этого он закопал похищенное в снегу.

Мужчина пояснил, что хотел установить фонари на территории придомового участка. Сумма причиненного ущерба — более 50 тыс. рублей.

Фонари изъяли и установили на место.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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