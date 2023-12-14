В Алтайском крае мужчина получил 24 года за поджог из-за которого погибли люди

Суд установил, что 26 января 2023 года 35-летний житель Рубцовска совершил поджог дома своей знакомой, в результате возгорания погибли три человека.

Как сообщает краевая прокуратура, рубцовчанина осудили по статьям: "убийство двух и более лиц", "покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего", "умышленное уничтожение чужого имущества".

Поджог обвиняемый совершил после ссоры со своей знакомой. В огне погибли трое граждан, двоим детям удалось спастись.

Жителю Рубцовска вынесли приговор, по которому ему светит 24 года лишения свободы. Однако в тюрьме он пробудет первые пять лет, а в дальнейшем отправится в исправительной колонии строгого режима.

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