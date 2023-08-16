В Алтайском крае купят бионическую кисть за 2,9 млн рублей для пострадавшего на производстве

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю закупает для пострадавшего на производстве протез кисти с микропроцессорным управлением.

Протез кисти будет иметь следующие характеристики:

Индивидуальная гильза должна быть изготовлена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с применением композитных материалов, с вкладышем из мягкого термопласта.

Датчики миосигналов будут распологаться внутри приемной гильзы в проекции управляющих мыщц.

Естественное положение кисти обеспечивают два привода.

Главный привод будет позволять выполнять захват и создаст усилие захвата.

Привод большого пальца – электронное позиционирование большого пальца в дополнительной оси вращения.

Должно осуществляться активное управление большим, указательным и средним пальцем, а безымянный и мизинец выполняют пассивные движения. Адаптивная скорость раскрытия кисти до 325 мм/с.

Настройка параметров кисти должна выполняться при помощи программного обеспечения, электропитание кисти от аккумулятора интегрированного в гильзе.

В комплект протеза входит зарядное устройство и косметические оболочки для кисти из силикона с подбором цветовых характеристик. Крепление подгоняется индивидуально.

Начальная стоимость такого протеза 2 млн 961 тыс. 776 рублей.

Срок службы протеза кисти с микропроцессорным управлением должен быть не менее трех лет.

Bebionic3. Кисть-протез. www.wired.co

Кстати, этот же заказчик закупает еще и бедро.

Модульный протез бедра должен быть выполнен по слепку из листового термопласта.

Коленный модуль будет оснащен электронный контролем опоры и переноса. При этом все защищено от воды.

Стопа с углепластиковым опорным модулем, отведенным большим пальцем, за счет комбинации трех карбоновых пружин и пяточных клиньев обеспечивает гармоничный перекат.

Жесткость пружин стопы необходимо подбирать индивидуально по весу и уровню активности пациента. Стопа водозащищенная, включая соленую и хлорированную воду.

Крепление – вакуумный клапан и эластичный бедренный бандаж. Косметическая облицовка не предусматривается, коленный модуль должен быть защищен специальным протектором.

Цена такого бедра составляет 3 млн 383 тыс. 467 рублей.

Срок службы протеза бедра с микропроцессорным управлением рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что мальчик, который родился без руки, получил бионический протез и исполнил свою мечту.