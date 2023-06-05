В Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов на праздники в июне

12 июня назначаются поезда:
- №6113 Барнаул – Арбузовка, отправление в 10:55, прибытие в 12:53;
- №6114 Арбузовка – Барнаул, отправление в 18:28, прибытие в 20:36;
- №6127 Барнаул – Алейская, отправление в 10:41, прибытие в 13:21;
- №6128 Алейская – Барнаул, отправление в 16:45, прибытие в 19:34;
- № 6388 Барнаул – Баюново, отправление в 18:02, прибытие в 19:17;
- №6387 Баюново – Барнаул, отправление в 20:10, прибытие в 21:25;
- №6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.
12 июня отменяются поезда:
- №6020 Барнаул – Красный Боец, отправление в 18:36, прибытие в 20:36;
- №6101 Депо – Барнаул, отправление в 7:06, прибытие в 7:45;
- №6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55;
- №7105 Заринская – Барнаул, отправление в 6:50, прибытие в 8:25.
13 июня назначается поезд:
- № 6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55.
13 июня отменяется поезд:
- №6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.
Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.