7 июня
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Жизнь

В Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов на праздники в июне

Компания «Алтай-Пригород»» традиционно изменит график движения пригородных поездов, курсирующих в Алтайском крае, в связи с празднованием Дня России и переносом выходного дня.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

12 июня назначаются поезда:

  • №6113 Барнаул – Арбузовка, отправление в 10:55, прибытие в 12:53;
  • №6114 Арбузовка – Барнаул, отправление в 18:28, прибытие в 20:36;
  • №6127 Барнаул – Алейская, отправление в 10:41, прибытие в 13:21;
  • №6128 Алейская – Барнаул, отправление в 16:45, прибытие в 19:34;
  • № 6388 Барнаул – Баюново, отправление в 18:02, прибытие в 19:17;
  • №6387 Баюново – Барнаул, отправление в 20:10, прибытие в 21:25;
  • №6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.
Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

12 июня отменяются поезда:

  • №6020 Барнаул – Красный Боец, отправление в 18:36, прибытие в 20:36;
  • №6101 Депо – Барнаул, отправление в 7:06, прибытие в 7:45;
  • №6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55;
  • №7105 Заринская – Барнаул, отправление в 6:50, прибытие в 8:25.

13 июня назначается поезд:

  • № 6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление в 4:01, прибытие в 6:55.

13 июня отменяется поезд:

  • №6001 Озерки – Барнаул, отправление в 5:35, прибытие в 6:55.

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

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