В Алтайском крае из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В региональном правительстве приняли решение ввести режим ЧС в некоторых городах и районах Алтайского края.

Губернатор края сообщил, что в период действия данного режима усилили работу аварийных бригад. Они обязаны приходить к жителям края во время ЧС и помогать с последствиями.

В том числе работа в нескольких муниципалитетах уже началась из-за сложных метеоусловий.

В настоящее время режим ЧС введен в городах: Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, а также в районах: Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский.

Томенко также отметил, что для остальных территорий этот режим введут чуть позже.

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