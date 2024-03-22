Барнаульцам рассказали о судьбе огромных елей возле здания правительства Алтайского края

Хвоя для переработки в хвойную муку.

В ноябре прошлого года ураган повредил большую часть елей, которые растут по бокам здания правительства — со стороны ул. Димитрова (в большей степени) и со стороны ул. Молодежной.

Часть из деревьев накренилась, что создает угрозу обрушения.

Специалисты МУП «Горзеленхоз» осмотрели деревья и пояснили, что они в плохом состоянии. Было принято решение заменить наиболее пострадавшие ели. Кроме того, озеленят прилегающую территорию.

В правительстве напомнили, что у фасада здания со стороны Ленинского проспекта замена старых елей на молодые саженцы проводилась в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в Барнауле у здания правительства спилят огромные ели.

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