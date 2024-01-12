В администрации Барнаула пояснили ситуацию с сырым мясом для школьников

Специалисты комитета по образованию и представителями КШП «Глобус» уже проводят проверку.
Отмечается, что ситуация, произошла из-за технической поломки оборудования. Во время выдачи блюд для шестых и восьмых классов в школе №133 продукция оказалась сырая. Мясо вернули на пищеблок.
На следующей перемене детей накормили горячим питанием в полном объеме, пояснили в МЦУ города Барнаула.
На данный момент ситуация находится под контролем комитета по образованию и АО «Комбинат школьного питания - Глобус».
Ранее сообщалось, что сырым мясом накормили школьников в Барнауле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале