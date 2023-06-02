Ужас, летящий на крыльях ночи: стало известно, как возникает сонный паралич

Состояние полного или частичного паралича, возникающее при засыпании или пробуждении, породило в фантазии истории о нечистой силе —домовых, покойниках духах.
Симптомы
Основные симптомы расстройства сна — человек внезапно просыпается, полностью осознавая происходящее вокруг, но его тело словно продолжает спать. И руки, ноги, голос не слушаются, пишет mail.ru.
Испытавшие сонный ступор рассказывали о страхе и галлюцинациях, проблемах с дыханием, болевых ощущениях. Но самая сильная эмоция — ужас.
Научное объяснение
У явления есть чисто научное объяснение.
Физиологические ощущения возникают из-за подавления моторики во время фазы быстрого сна. Галлюцинации появляются из-за того, что мозг «достраивает» причину своего состояния.
Исследования показали — около 7% людей на Земле хотя бы однажды испытали это необычное состояние, и редко у кого случалось более двух эпизодов за всю жизнь.
Учеба
Стресс, недосып, с чем регулярно сталкиваются молодые люди во время учебы, входят в число факторов, которые повышают шансы столкнуться с сонным параличом.
Фаза
Между работающим головным мозгом и телом возникает блок, чтобы во сне в мышцы не поступали команды вроде «беги», «прыгай» и т.д. Если человек в этой фазе неожиданно проснется, он не сможет пошевелиться.
Частые параличи — повод записаться на прием к врачу и определить точную причину нарушения сна.
Ранее четыре правила улучшения качества сна назвал ученый. Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство. Медикам известно около 80 видов нарушений сна.
Специалист дал рекомендации людям, которые по мере сокращения светового дня начинают страдать от бессонницы.
- Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна.
- Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять часов.
- Людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.
- Строгое соблюдение режима сна.
Соблюдение этих четырех правил в течение одного-двух месяцев должно привести к восстановлению здорового сна.