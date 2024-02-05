Увольнение вице-мэра, опасный коклюш и опять трамваи. Что произошло в Алтайском крае 5 февраля

◆ Новые белорусские трамваи не приживаются в Барнауле: выяснилось, что они слишком большие и низкопольные.
◆ Цены на участки под ИЖС в Барнауле растут быстрее, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. О том, чего ждать дальше — мы поговорили с экспертом.
◆ Антона Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки.
◆ Водителей автобусного маршрута №120 «Зудилово-Барнаул» обвинили в том, что они отменяют первые утренние рейсы. Из-за этого люди не могут добраться на работу к 8:00. «Эта безнаказанность уже раздражает», — пишут пассажиры в соцсетях.
◆ В Заринске у ребенка сломалось ребро из-за сильного кашля от коклюша.
◆ В Барнауле еще одна торговая сеть решила создать и обслуживать лыжную трассу.
◆ Барнаульский путешественник Александр Проваторов вместе с напарником преодолели 3000 морских миль на парусном катамаране. В России еще никто не совершал подобного путешествия.
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