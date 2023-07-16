Установлена предположительная личность Джека-потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание Telegraph .

Сара Бакс Хортон считает, что самым таинственным маньяком в истории был человек по имени Хайам Хайамс.

Во время своего исследования она проанализировала его медицинские записи и заметила схожие черты с показаниями жертв серийного убийцы. В частности, это шаркающая походка и негнущуюся левая рука. Также совпали рост, телосложение и возраст.

Хортон также отметила, что Хайамс жил в том же районе, где происходили убийства, и умел обращаться с ножом из-за специфики своей работы. Кроме того мужчина страдал от алкоголизма, паранойи и эпилепсии и регулярно нападал на жену.

«Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», — указала исследовательница.

Ранее исследователи с корабля увидели броккенский призрак с белой радугой. Это уникальное метеоявление.