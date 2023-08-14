Успенский пост - 14 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Наставления на Успенский пост в прозе
В Успенский пост желаем святой кротости, мира в душе и благости в сердце. Пусть Божья Матушка помогает каждому, осеняя крестным знамением с небес!
В Успенский пост мне хочется пожелать счастливых дней жизни и добрых минут радости, проведённых с близкими и дорогими людьми. Пусть душа избавится от всех тревог и сомнений, пусть сердце сможет понять истинный смысл жизни и впустить в неё светлую надежду и любовь.
В Успенский пост пожелать хочу освободить душу и сердце от старых обид и нечистых помыслов, избавить тело от всего грубого и ненужного, познать настоящую силу веры и поселить в себе надежду, откинуть напрочь страх и радоваться каждому подаренному дню.
Наставления на Успенский пост в стихах
Искренним смирением,
Наполнится душа,
Несут нам очищение
Дни успенского поста.
Пусть эти дни заполнятся
Любовью и добром,
Хорошее пусть вспомнится,
А зло покинет дом.
Успенский пост терпением
Пусть веру укрепит,
Божественным спасением
Нам душу исцелит
Начнется пост медовым Спасом,
Освятим в этот праздник мёд,
Прибережем его с запасом,
Чтоб угощаться целый год.
С Преображением Господним,
В церквях одежд сменится цвет.
Пускай на нас сойдет сегодня
Божественный фаворский свет.
Успенский пост — час обновленья!
И если в мире ты с собой,
Пусть принесет благословенья
Успенье Девы Пресвятой.
Постимся, очищаемся душой,
И молимся о благодати чистой.
Успенский пост короткий, небольшой,
Едва начавшись, кончится он быстро.
Поэтому так важно нам успеть
Душой подняться над смирённым телом.
И верную дорогу разглядеть,
Как Церковь нам святая повелела.
Нам эти дни особенно важны,
Чтобы свой нрав смирить высокомерный.
Мы к празднику Успения должны
Прийти свободными от мыслей скверных.
Наставления на Успенский пост в смс
Я в Успенский пост желаю
Вам со смирением войти.
Чтобы мир и очищение
В теле, сердце обрести.
Отпустите все обиды,
Укротите злость и гнев.
И росточки счастья в душах
Даст такой благой посев.
Успенский пост довольно прост —
Есть сладкий мед и виноград,
И яблоки в саду лежат,
Но главное не это.
Когда постишься — не шуми,
Любую ссору погаси,
И душу грешную скорей
Молитвою согрей.
Пусть Богородица хранит,
Успенский пост покой подарит,
Душа от счастья пусть парит,
На верный путь судьба направит.