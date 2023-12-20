Услышать и объединиться. Яркий 2023 год в проектах «Алтай Молодой»

В 2023 году произошли события, которые вывели молодежную политику на новый уровень: открытие обновленного молодежного центра, яркие победы в различных конкурсах, захватывающие поездки и десятки масштабных мероприятий. Рассказываем о самых главных из них.

Желания молодежи

По итогам Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» Алтайский край в 2023 году получил субсидию почти на 145,5 млн рублей.

Часть этой суммы при поддержке губернатора Виктора Томенко пошла на открытие обновленного молодежного центра «Родина» в Бийске. На 1920 кв. м. прилегающей территории расположились арт-объекты, светящаяся брусчатка, современные зоны отдыха, сценическая площадка, парковка для автомобилей и подъемник для маломобильных групп населения. Общая стоимость проекта составила более 51 млн рублей.

Мы постарались воплотить все пожелания молодежи в соответствии с дизайном и проектно-сметной документацией, а также с общим визуальным концептом. Уверена, что это начало большого пути создания молодежной инфраструктуры в Алтайском крае. Сейчас, глядя на этот замечательный уникальный проект, другие муниципальные образования края уже начинают работать над своими потенциальными центрами, — поделилась Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края.

Генерация идей и единомышленники

Одним из главных событий 2023 года стал 15-й, юбилейный форум «Алтай.Территория развития», прошедший с 28 мая по 2 июня. Более 500 человек из 66 российских регионов и девяти стран мира приехали в парк-отель «Ая». Ключевой в этом году стала тема «Наставничество».

Тренинги и мастер-классы, лекции и практикумы, экспертные сессии и нетворкинг, встречи с успешными людьми, знакомства с единомышленниками и генерация новых идей – все это проходило на форуме «АТР». Также в течение недели работали восемь образовательных площадок, объединенных в три направления: «АТР-социальный», «АТР-управленческий», «АТР-трудовой».

Впрочем, образовательный форум объединил участников не только для учебы. Для молодежи организовали экскурсионную программу, квесты, квартирники, выставки. Всем участникам были доступны туристская, спортивная и игровая зоны. Итогом каждого дня становилась уже традиционная вечерняя программа.

В конце недели каждая площадка представила уникальный продукт: стратегическая сессия по разработке маршрутной карты по запуску системы наставничества в сфере добровольчества для трудных подростков, проморолики, клипы и подкасты ит многое другое.

Долгожданным событием форума стало награждение победителей грантового конкурса. К публичным защитам комиссия допустила 98 молодых людей с проектными инициативами по 18 номинациям. 14 проектов получили поддержку на общую сумму 7 млн рублей.

Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь была не просто благополучателем, но и сама активно участвовала в разработке и реализации событий, которые проводятся в регионе. Безусловно, ключевое из них — молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». Ребята, которые уже стали лидерами общественного мнения среди молодежной аудитории, сами формировали концепт новых площадок. Например, «ГосСтарт» курировали Молодежное правительство и Молодежный парламент Алтайского края. А патриотические объединения региона дали жизнь площадке «Я-патриот». Нам удалось объединить усилия молодежи и помочь воплотить самые смелые идеи, — поделилась Екатерина Четошникова.

Трогательное событие

Еще одно яркое событие, которое состоялось впервые в сентябре этого года и собрало 23 тыс. человек — «АМфест». 1 сентября на пл. Сахарова работали более 20 современных пространств для молодежи.

У гостей фестиваля была возможность побывать в киберпространстве, прикоснуться к миру творчества, поучаствовать в разных мастер-классах, проверить выносливость и многое другое.

Одним из самых трогательных событий вечера стал парад первокурсников, который символизировал посвящение в студенты несколько тысяч человек.

Новые знания и полезные связи

В городе-курорте Белокуриха проходил масштабный Форум советов работающей молодежи Сибирского Федерального округа.

Участники посетили специальные тренинги и мастер-классы, получили новые знания и полезные связи, обменялись опытом с другими предприятиями. Важным этапом стала презентация стратегии развития Советов работающей молодежи, а также конкурс среди предприятий и лучших председателей. Все советы серьезно подошли к своим выступлениям, презентовав работу, проведенную за последнее время, и познакомив с культурной и корпоративной жизнью предприятия.

Во время форума также прошел конкурс среди организаций и предприятий Сибири на лучшую систему работы с молодежью. У каждого участника была возможность пообщаться с главами крупных предприятий федерального округа.

«Школа лидеров» в лидерах

Нельзя не отметить крупнейшие инфраструктурные мероприятия региональной молодежной политики — 15-й слет сельской молодежи «Территория развития: Сибирь», во время которого работали образовательные площадки: «Школа лидеров Российского союза сельской молодежи», «Молодежь в местном самоуправлении», «Мастерская проектов».

Слет проводился в два дня. Больше всего участников приняла площадка «Школа лидеров РССМ» — 90 лидеров и активистов региональных и местных отделений Союза молодежи. В работе площадки «Молодежь в местном самоуправлении» поучаствовали главы сельских территорий, депутаты, лидеры и активисты общественных организаций, а в работе площадки «Мастерская проектов» — руководители и активисты проектов для сельских территорий.

Состоялись тренинги по развитию компетенций «Будущее — это ты!», «Социальное ориентирование», практикум «Результаты инициативного бюджетирования в Алтайском крае в 2023 году», стратегическая сессия «Проектирование образа будущего сельских территорий» и другие.

Мероприятия слета были направлены на презентацию и распространение передового опыта развития сельских территорий при непосредственном участии молодежи.

Фото, театр, танцы и музыка

Нельзя не отметить и творческих ребят. Например, участников фестиваля «Студенческая весна на Алтае. Феста». Конкурсанты боролись за звания лучших в вокальном, музыкально-исполнительском, танцевальном, театральном направлениях, показывали номера в оригинальном жанре. 50 лучших участников из семи вузов и двух колледжей представляли Алтайский край на «Российской студенческой весне».

В ноябре на базе художественного музея открылся фотопроект «Постклассика». В экспозиции были представлены 38 работ восьми молодых фотографов из Барнаула, благодаря которым посетители смогли по-новому взглянуть на уже знакомых героев Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и других писателей. Перед участниками стояла непростая задача изобразить на фотографиях героев известных классических произведений в современных реалиях.

С 17 по 19 ноября в АлтГУ состоялось торжественное открытие Форума молодежных непрофессиональных театров Алтая «Театр по любви!». Более 50 участников, руководителей и режиссеров любительских коллективов из городов и сел Алтайского края собрались в Барнауле. В программу вошли мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. А также семинары, круглые столы и лекции.

Продолжил творческую линию театральный фестиваль «Поклон», который объединил более 30 творческих коллективов со всего региона на сцене Молодежного театра Алтая. Зрители увидели выступления как профессионалов, так и молодых талантов. Фестиваль стал завершающим этапом в череде крупных творческих проектов «Алтай Молодой» в 2023 году.

Слет студенческих отрядов

Между тем особое внимание уделяется трудовому воспитанию молодого поколения. Студенческие отряды Алтайского края ежегодно показывают высокие результаты в рамках всероссийских и межрегиональных трудовых проектах — в 2023 году бойцы привезли в родной регион семь знамен лучших отрядов.

11 ноября на 64-ом Всероссийском слете студенческих отрядов в Казани. Алтайский край вновь завоевал звание лучшего регионального отделения по комиссарской деятельности и занял второе место по совокупности показателей.

Я впервые побывала на таком масштабном мероприятии! От слета я получила много положительных эмоций, встретила знакомых и друзей с разных уголков нашей страны и зарядилась на работу в новом учебном году. Очень рада тому, что у меня появилась такая прекрасная возможность — увидеть один из самых красивых городов страны — Казань! — поделилась Валерия Мальцева, командир штаба Студенческих отрядов Алтайского филиала РАНХиГС.

Бренд «Алтай Молодой» становится символом современного и перспективного региона, в котором молодежь имеет возможность реализовать свои идеи и таланты. Не бойтесь стать частью активной, инициативной и целеустремлённой молодежи, готовой к новым открытиям. Творите, создавайте проекты, ставьте цели и достигайте их вместе с «Алтай Молодой».

Организатором мероприятий выступило управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.