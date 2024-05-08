Ушел из жизни алтайский поэт и композитор Александр Костицин

Артисту было 57 лет.
По профессии Александр Валентинович был инженером, но с 2017 года он выступал со своими стихами и песнями, а также давал концерты горлового пения. Кроме того, Костицин организовывал международный фестиваль культур «Братчина» в Горном Алтае.
Прощание с Александром Валентиновичем Костициным состоится 10 мая с 10:00 до 12.00 часов, в траурном зале по адресу: г. Барнаул, ул. Титова, 9-А.
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