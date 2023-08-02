Ушел из жизни основоположник компании «Аникс»

31 июля на 73-ем году скоропостижно ушёл из жизни основоположник и учредитель компании «Аникс» Александр Николаевич Никитин. Это огромная потеря.

Соболезнуем родным, близким, коллегам Александра Николаевича.

Александр Николаевич занимал пост технического директора компании, был экспертом по многим вопросам, к которому за советом и помощью обращались сотрудники компании.

Александр Николаевич Никитин. Фото предоставлено компанией «Аникс». Александр Николаевич Никитин. Фото предоставлено компанией «Аникс».

Его сын — Юрий Александрович Никитин — генеральный директор и соучредитель компании «Аникс», а супруга его младшего сына Олега Александровича — Татьяна Викторовна — директор розничной сети.

«Аникс» — равно Александр Никитин и сыновья. Семейное дело будет жить. С огромной поддержкой причастных к нему людей!

Прощание с Александром Николаевичем состоится в среду 2 августа с 12:00 до 14:00 в зале Орфей (пер. Бытовой, 6, г. Бийск).