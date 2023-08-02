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Жизнь

Ушел из жизни основоположник компании «Аникс»

31 июля на 73-ем году скоропостижно ушёл из жизни основоположник и учредитель компании «Аникс» Александр Николаевич Никитин. Это огромная потеря.

Александр Николаевич Никитин.
Александр Николаевич Никитин.
Фото предоставлено компанией «Аникс».

Соболезнуем родным, близким, коллегам Александра Николаевича.

Александр Николаевич занимал пост технического директора компании, был экспертом по многим вопросам, к которому за советом и помощью обращались сотрудники компании.

Александр Николаевич Никитин.
Александр Николаевич Никитин.
Фото предоставлено компанией «Аникс».
Александр Николаевич Никитин.
Александр Николаевич Никитин.
Фото предоставлено компанией «Аникс».

Его сын — Юрий Александрович Никитин — генеральный директор и соучредитель компании «Аникс», а супруга его младшего сына Олега Александровича — Татьяна Викторовна — директор розничной сети.

«Аникс» — равно Александр Никитин и сыновья. Семейное дело будет жить. С огромной поддержкой причастных к нему людей!

Прощание с Александром Николаевичем состоится в среду 2 августа с 12:00 до 14:00 в зале Орфей (пер. Бытовой, 6, г. Бийск).

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