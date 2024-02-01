Уроженке Алтайского края запросили восемь лет колонии

Марина Ракова замглавы Минпросвещения обвиняется в трех эпизодах мошенничества общей суммой в 50 млн рублей.

"Катунь 24" сообщает, что Ракова находится под арестом с октября 2021 года.

Женщина, находясь на месте замминистра просвещения, продвинула выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, они были предназначены на госконтракты по проекту "Учитель будущего".

Помимо этого, ее обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в периоде 2018-2020 годов. А также Ракова фиктивно трудоустроила своего мужа Артура Стеценко.

Ранее сообщалось, что замначальника рубцовского ОБЭПа уволят после служебной проверки.

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