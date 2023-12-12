Уроки выживания: эксперт рассказал, как правильно одеваться при сильных морозах

Так, лучше всего придерживаться принципа многослойности. И очень важно комбинировать слои одежды в зависимости от материала, из которого она изготовлена, пишет RT.

Если человек на морозе планирует двигаться, а не стоять, то первый слоем одежды должно быть термобелье. Затем следует надеть флисовую кофту, а сверху — пуховик или мембранную куртку, уверен эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов.

Главное

Главный принцип —чтобы человек как можно дольше оставался сухим. Одежда должна выводить пот наружу, указывает Газета.Ru.

Продукты

Ранее Роспотребнадзор назвал топ продуктов зимнего рациона.

По словам экспертов, в мясе содержится основной источник животного белка и железа, которые необходимы для нормального обмены веществ и поддержанию гемоглобина.

Морская рыба и морепродукты важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для щитовидной железы.

При этом эксперты советуют налегать на фрукты и овощи. Например, авокадо, хурма и тыква богаты витаминами и минералами. С их помощью можно наладить ЖКТ, состояние кожи и восполнить необходимый запас веществ.

Лук и чеснок помогут вылечить любую простуду, ведь считаются "природным антибиотиком".