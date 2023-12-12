14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Уроки выживания: эксперт рассказал, как правильно одеваться при сильных морозах

Чтобы избежать обморожения при лютых морозах важно правильно выбирать одежду.

Морозная фотоподборка altapress.ru.
Морозная фотоподборка altapress.ru.
Анна Зайкова

Так, лучше всего придерживаться принципа многослойности. И очень важно комбинировать слои одежды в зависимости от материала, из которого она изготовлена, пишет RT.

Если человек на морозе планирует двигаться, а не стоять, то первый слоем одежды должно быть термобелье. Затем следует надеть флисовую кофту, а сверху — пуховик или мембранную куртку, уверен эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов.

Главное

Главный принцип —чтобы человек как можно дольше оставался сухим. Одежда должна выводить пот наружу, указывает Газета.Ru.

Продукты

Ранее Роспотребнадзор назвал топ продуктов зимнего рациона.

По словам экспертов, в мясе содержится основной источник животного белка и железа, которые необходимы для нормального обмены веществ и поддержанию гемоглобина.

Морская рыба и морепродукты важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для щитовидной железы.

При этом эксперты советуют налегать на фрукты и овощи. Например, авокадо, хурма и тыква богаты витаминами и минералами. С их помощью можно наладить ЖКТ, состояние кожи и восполнить необходимый запас веществ.

Лук и чеснок помогут вылечить любую простуду, ведь считаются "природным антибиотиком".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость