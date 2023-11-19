Ураганный ветер из Западной Сибири идет на восток

Однако, как отметили "РБК", он слабеет и ко вторнику непогода прекратится.
Евгений Тишковец также отметил, что в европейской части России не предвидится таких сильных порывов ветра.
Ранее мы сообщали о похолодании в шести регионах России.
Как сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос", ветер движется в сторону в Якутию и Прибайкалье.
Однако, как отметили "РБК", он слабеет и ко вторнику непогода прекратится.
Евгений Тишковец также отметил, что в европейской части России не предвидится таких сильных порывов ветра.
Ранее мы сообщали о похолодании в шести регионах России.
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