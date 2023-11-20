Ураган, сдвиг ветра, авиакатастрофы. Из-за опасного природного явления самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула

Накануне на территории Алтайского края бушевал ураган. Ломало деревья, срывало крыши, поезда задерживались. Есть погибшая и трое раненых. По сообщениям краевого главка МЧС, в регионе порывы ветра достигали 33 метров в секунду, а то и все 35.

Самолеты, выполнявшие рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Барнаул, совершили посадки на запасном аэродроме Толмачево (Новосибирск). До более благоприятных погодных условий.

Сдвиг ветра

Как стало известно altapress.ru, накануне штормового дня, синоптики аэропорта спрогнозировали опасное природное явление — сдвиг ветра. Экипажи лайнеров об этом знали и приняли решение произвести посадки в более благополучном по погодным условиям аэродроме.

А в барнаульском аэропорту бушевал сильнейший боковой ветер. Приземляться в таких условиях небезопасно.

Сдвиг ветра, говоря простым языком, — это когда, к примеру, на высоте 600 метров у ветра одно направление и сила, на высоте 60 м — уже другие. Сильный сдвиг ветра проявляется редко, но не учитывать это природное явление нельзя. Для безопасности полетов.

В ноябре 2016 года сдвиг ветра уже хозяйничал в барнаульском аэропорту. Тогда самолет S7 также ушел в Толмачево. Хотя "проскочили" до этого момента два лайнера.

Авиакатастрофы

К сожалению, в истории авиации случались авиакатастрофы, когда самолеты сажали при таком ветре. Например, когда разбился Boeing-737 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону авиакомпании FlyDubai. Одна из версий авиакатастрофы — неучет командиром экипажа "силы" ветра при заходе на посадку.

В течение двух часов, при сложных погодных условиях, экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу.

На борту находилось 62 человека, все погибли.

В марте 2018 года в Сирии произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 Минобороны РФ. Не долетев до взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим порядка 500 метров, транспортник разбился.

Погибли 39 человек, военные.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что возможной причиной авиакатастрофы могло стать редкое природное явление сдвиг ветра.

Справка

Сдвиг ветра (англ. Wind Shear) — повышенный градиент скорости и (или) направления ветра в случаях, когда они значительно изменяются на относительно небольшом участке в атмосфере.

Сдвиг ветра существенно влияет на взлет и посадку воздушных судов и, из-за возможной потери управляемости, является значительным фактором риска в авиации.

Наиболее опасным для полетов считается сдвиг ветра, приводящий к потере высоты, т.е. к "сваливанию". Особо опасным является резкое изменение ветрового режима в приземном слое вдоль траектории движения воздушного судна (ВС). ВС пересекает самый нижний слой атмосферы в такое короткое время, что ограниченный запас высоты, скорости, и приемистости двигателей не всегда позволяет своевременно парировать влияние резкого изменения ветра.

Между тем российские авиаторы в 2017 году начали испытывать приборы по обнаружению "сдвига ветра".

Как выглядит сдвиг ветра.