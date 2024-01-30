31 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Унылый демографический прогноз, меценаты и переезд из подвала. Что произошло в Алтайском крае 30 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 30 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Алтайский край может потерять более 320 тыс. жителей к 2045 году — такой демографический прогноз дает Росстат. А вот в Республике Алтай ситуация обстоит иначе.

◆ Экс-директора фирмы «Жилфонд Барнаул» Людмилу Авдюхину подозревают в хищении у жителей Алтайского края уже не 50, а 150 млн рублей.

◆ Барнаульская семья, которая более 40 лет живет в подвале под детским садом, получила квартиру.

◆ Стоимость билетов в самый популярный бассейн Барнаула, «Обь», повысится. Его директор, Сергей Кашников, говорит, что шаг — вынужденный.

◆ Руководитель бийской «Меленки» рассказал в интервью о повышении цен, правильном питании и личных пристрастиях. А также о том, считает ли он себя «пельменным магнатом».

◆ В особняке самых щедрых барнаульских купцов откроют ресторан и гостиницу (это вы уже знаете). Почитайте, чего вы могли не знать о самих Суховых — богачах, новаторах и, безусловно, меценатах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость