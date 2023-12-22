Умные дороги, частные школы, страшный медведь. Что произошло в Алтайском крае 22 декабря

◆ «Мы достигли дна и теперь должны оттолкнуться», — так министр Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с кадрами в здравоохранении края. Он рассказал, сколько врачей требуется и как в крае пытаются удержать оставшихся.



◆ За дорогами в Барнауле будут смотреть умные машины: в 2024 году власти планируют завершить работу над интеллектуальной транспортной системой города.



◆ В самом «ТЦ-шном» районе Барнаула построят дом-гигант с трехуровневым паркингом. Проект уже одобрили на градсовете.



◆ «К нам на золотых машинах не приезжают», — заявила директор барнаульской классической школы Анна Паутова в интервью. Она развеяла мифы о частных школах и рассказала, почему, по ее мнению, у Алтайского края есть все шансы привлечь молодежь.



◆ В Заринском районе недалеко от турбаз заметили следы медведя-шатуна. Пока что охотники не могут его выследить. Местных жителей и туристов начали предупреждать о возможном нападении зверя.