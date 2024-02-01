4 февраля
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Жизнь

Умерла ветеран АлтГУ

Рубченко Алла Алексеевна ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Свечи.
Свечи.
СС0

"Инцидент Барнаул" сообщает, что прощание состоится 2 февраля с 9:30 до 11:30 по адресу ул. Аносова, 8.

С 1976 года Алла Алексеевна работала в университете, 25 лет она заведовала кафедрой иностранных языков для специального обучения филологического факультета. В том числе состояла в Учебном совете АлтГУ и имела многочисленные правительственные грамоты и награды.

Коллеги и учащиеся Аллы Алексеевны запомнят ее элегантной, остроумной и вдохновляющей, энциклопедически образованной и чуткой.

Ранее сообщалось, что умерла звезда популярного сериала «Клон».

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