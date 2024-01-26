28 января
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Жизнь

При странных обстоятельствах скончалась популярная порноактриса

В США скончалась популярная порноактриса Джесси Джейн, передает портал TMZ.

Секс.
Секс.
CCO

Известно, что тела девушки и ее парня обнаружили полицейские. Причина смерти — передозировка наркотиками. Причем у обоих одновременно.

Смерть актрисы шокировала фанатов. Полиция расследует дело. Однако есть мнения, что наркотики - не причина смерти. Есть что-то еще.

Справка

Джесси родилась в семье военных и все детство провела на военных базах, которые расположены на западе США. Карьеру актриса начала в 2003 году. Она снялась во многих известных фильмах интимного характера, включая "Пираты II: Месть Стагнетти".

Отмечается, что порнофильм считается одним из самых дорогих на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что умер режиссер киноверсии культового мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда".

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