При странных обстоятельствах скончалась популярная порноактриса

Известно, что тела девушки и ее парня обнаружили полицейские. Причина смерти — передозировка наркотиками. Причем у обоих одновременно.
Смерть актрисы шокировала фанатов. Полиция расследует дело. Однако есть мнения, что наркотики - не причина смерти. Есть что-то еще.
Справка
Джесси родилась в семье военных и все детство провела на военных базах, которые расположены на западе США. Карьеру актриса начала в 2003 году. Она снялась во многих известных фильмах интимного характера, включая "Пираты II: Месть Стагнетти".
Отмечается, что порнофильм считается одним из самых дорогих на сегодняшний день.
Ранее сообщалось, что умер режиссер киноверсии культового мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда".
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