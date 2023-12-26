Умер звезда сериала "Доктор Кто"

Франклин известен по таким сериалам, как «Ферма Эммердейл» и «Доктор Кто».
Отмечается, что Ричард скончался во сне.
Ранее сообщалось, что титулованный российский боксер врезался в отбойник и погиб в день похорон матери.
В Великобритании на 87 году жизни ушел из жизни Ричард Франклин. Об этом сообщает Lenta.ru.
Франклин известен по таким сериалам, как «Ферма Эммердейл» и «Доктор Кто».
Отмечается, что Ричард скончался во сне.
Ранее сообщалось, что титулованный российский боксер врезался в отбойник и погиб в день похорон матери.
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