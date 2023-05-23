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Жизнь

Умер звезда фильмов Marvel и "Три мушкетера"

Британский актер Рэй Стивенсон скончался в возрасте 58 лет 22 мая на острове Искья, сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Смерть артиста подтвердили его официальные представители.

Актер находился на острове на съемках фильма. 20 мая, в субботу, Стивенсон почувствовал себя плохо, его отвезли в местную больницу.

В понедельник его состояние резко ухудшилось. Актер скончался.

Рэй Стивенсон родился в Северной Ирландии в 1964 году. Его наиболее известные роли - Тит Пуллон в сериале "Рим" (2005-2007), Портос в голливудской экранизации "Три мушкетера" 2011 года, Вольштагг - друг Тора в супергеройских фильмах Marvel.

Он также сыграл Карателя в фильме "Каратель: Территория войны" (2008), губернатора Бакстона в "RRR: Рядом ревет революция" (2022) и роль главного злодея в сериале "Асока" по вселенной "Звездных войн", который должен выйти в августе.

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