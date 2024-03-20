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Жизнь

Умер заслуженный художник РФ из Алтайского края

Барнаульский художник Александр Емельянов скончался на 73 году жизни, сообщает региональное Министерство культуры.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Заслуженный художник России Александр Емельянов ушел из жизни 19 марта 2024 года после тяжелой болезни .

Александр Евгеньевич родился 9 ноября 1951 года в Барнауле. В 1976 году окончил Новоалтайское художественное училище. В 1993 года стал членом Союза художников России.

Темы произведений мастера — славянские этнические истоки, память о Великой Отечественной войне, деятели культуры и искусства Сибири.

Произведения художника находятся в фондах Государственного художественного музея края, Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, а также в российских и зарубежных частных галереях.

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