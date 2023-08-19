Умер народный артист России, актер Игорь Ясулович

Народный артист России, актер Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года 19 августа. Об этом сообщает ТАСС .

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщили в официальном Telegram-канале ГИТИСа.

В середине июля Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали. 81-летний актер "Бриллиантовой руки" почувствовал себя очень плохо, его направили в одну из столичных больниц. Врачи подозревали у актера острое повреждение почек.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. В 21 год он окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1974 году получил образование повторно и окончил режиссерский факультет того же вуза.

Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года". Всего же за свою актерскую карьеру он сыграл более 120 ролей. Самые известные - в фильмах "Бриллиантовая рука" и "12 стульев". Также Игорь Ясулович принимал участие в дубляже фильмов, создании аудиокниг, озвучивании видеоигр.