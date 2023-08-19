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Жизнь

Умер народный артист России, актер Игорь Ясулович

Народный артист России, актер Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года 19 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщили в официальном Telegram-канале ГИТИСа.

В середине июля Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали. 81-летний актер "Бриллиантовой руки" почувствовал себя очень плохо, его направили в одну из столичных больниц. Врачи подозревали у актера острое повреждение почек.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. В 21 год он окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1974 году получил образование повторно и окончил режиссерский факультет того же вуза.

Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года". Всего же за свою актерскую карьеру он сыграл более 120 ролей. Самые известные - в фильмах "Бриллиантовая рука" и "12 стульев". Также Игорь Ясулович принимал участие в дубляже фильмов, создании аудиокниг, озвучивании видеоигр.

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