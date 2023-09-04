5 сентября
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Жизнь

Ушел из жизни начальник службы безопасности компании "Грана"

Ушел из жизни начальник службы безопасности компании «Грана», подполковник МВД Сергей Петрович Литвинов.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Сергей Петрович родился 26 октября 1964 года в поселке Московка Хабарского района Алтайского края.

После службы в армии с отличием окончил Омскую высшую школу милиции.

С 1986 по 2005 годы служил в органах внутренних дел.

За добросовестную службу многократно награждал медалями и почетными знаками МВД России и Правительства Алтайского края.

Закончил службу в должности начальника ОВД Октябрьского района города Барнаула.

С 2005 года работал начальником службы безопасности компании «Грана».

Прощание состоится 6 сентября с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале №2 на ул. Аносова, 8.

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