Умер 91-летний создатель "Дяди Степы" — художник Герман Мазурин

Герман Мазурин упал с высоты собственного роста, когда занимался домашними делами.
Его сразу же госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Его состояние характеризовали как тяжелое.
Медики боролись за его жизнь несколько месяцев. Накануне он ушел из жизни от полученных травм.
Биография Германа Мазурина
Герман Мазурин — советский и российский художник, иллюстратор множества изданий детской и юношеской литературы.
За всю жизнь он получал несколько почетных званий:
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Почетный член Российской академии художеств (2018);
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Заслуженный художник РСФСР (1988).