1 апреля
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Жизнь

Умер известный юморист и капитан команды КВН

Известный юморист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

Работал в отделе юмористических программ на российском телевидении.

Был автором программ «Голубой огонек», «Городок», «Юрмалина», напоминает Газета.Ru.

Факт

Команда «Одесские джентльмены» дважды становилась чемпионом высшей лиги КВН.

Ранее умер участник юмористической передачи "Джентльмен-шоу". В январе Одессе скончался известный актер, литератор и драматург, участник юмористической передачи "Джентльмен-шоу" и сценарист проекта "Голые и смешные" Евгений Хаит.

Джентельмены

Команда «Одесские джентльмены» была легендой КВН.

Они всегда выглядели элегантно — выходили на сцену в костюмах и бабочках и с неизменным атрибутом — белым шарфом. Этим, а также искрометным одесским юмором они запомнились зрителям.

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