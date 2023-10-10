10 октября
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Жизнь

Умер актер из "Тихого Дона" Михаил Голубович

Как сообщает "КП-Луганск", 9 октября на 79 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович.

Михаил Голубович.
Михаил Голубович.
Кадр из фильма "Преодоление".

Народный артист ЛНР умер после продолжительной тяжелой болезни. Как отметил врио главы региона Леонид Пасечник:

"Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах".

Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша Черкасской области. В кино запомнился ролями в таких фильмах, как "Казаки идут", "Как закалялась сталь", "Мустанг-иноходец", "Хождение по мукам" и т.д.

Помимо деятельности в кино, артист также был художественным руководителем "театра на Оборонной".

В начале октября скончалась народная артистка РФ Наталия Королева.

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