Умер актер из "Тихого Дона" Михаил Голубович

Народный артист ЛНР умер после продолжительной тяжелой болезни. Как отметил врио главы региона Леонид Пасечник:

"Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах".