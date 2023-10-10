Умер актер из "Тихого Дона" Михаил Голубович

Народный артист ЛНР умер после продолжительной тяжелой болезни. Как отметил врио главы региона Леонид Пасечник:
"Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах".
Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша Черкасской области. В кино запомнился ролями в таких фильмах, как "Казаки идут", "Как закалялась сталь", "Мустанг-иноходец", "Хождение по мукам" и т.д.
Помимо деятельности в кино, артист также был художественным руководителем "театра на Оборонной".
В начале октября скончалась народная артистка РФ Наталия Королева.