Умер актер из культовых сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей"

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ, указывает "РГ". Актеру было 73 года.
Актер театра снимался в фильмах "Алмазы Сталина", "Оно" (1989), сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Гибель империи" и других.
В ноябре прошлого года скончался Народный артист России Владимир Белецкий.
Зрители запомнили Владимира Белецкого по роли яркого соседа Варламова. Эта роль была единственной в фильмографии актера.
Большую часть своей карьеры Белецкий посвятил театру.
Также в своей квартире умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей».
Белла Ко боролась с тяжелым заболеванием.
Ее обнаружили в ее московской квартире.
Белла Ко в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Была актрисой дубляжа и переводчицей.
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