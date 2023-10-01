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Жизнь

Укутывайте розы: ощутимые ночные заморозки ожидаются на Алтае

Несмотря на начало октября, на многих клумбах пышно цветут домашние пеларгонии, флоксы, розы и хризантемы.

Охапка роз.
Охапка роз.
22.мвд.рф

Однако нужно поторопиться выкопать домашние цветы из клумб и поставить их в тепло. А розы необходимо обрезать и укутать, чтобы на следующий год колючие красавицы радовали цветением.

Дело в том, что ночью 2 октября в Алтайском крае ожидаются ощутимые заморозки. Так в регионе минусовая температура составит три градуса в регионе, в Барнауле — от ноля до минус 2.

Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.

В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов.

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