Угроза: впервые за 30 лет пришел в движение самый гигантский в мире айсберг

Ледяная глыба в 1986 году откололась от шельфового ледника и после застряла на дне моря Уэддела.

Айсберг растаял достаточно, чтобы прийти в движение, также помогли процессу течения и сильные ветры, сообщает Reuters.

Два Питера

Вес айсберга составляет почти триллион тонн, а площадь — около 4 тыс. квадратных километров (два с половиной Санкт-Петербурга), указывает bfm.ru.

Угрозы

Если айсберг сядет на мель, он перекроет пингвинам доступ к привычным источникам пищи. Но если доплывет до Южной Африки, возникнут проблемы для судоходства.

Ранее гигантский айсберг размером с Лондон показали на видео с высоты. Также в океане айсберг перевернулся вместе с людьми.

Мужчины упали в воду, а на корабле, откуда велась съемка, закричали люди.