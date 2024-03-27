Угроза подтоплений и инцидент на проспекте Ленина. Что произошло в Алтайском крае 27 марта

◆ В МЧС предупредили жителей Алтайского края о подъеме уровня воды в реках Чумыш и Алей и напомнили, как необходимо вести себя в случае подтоплений.



◆ АКЗС рассмотрит предложение Общественной палаты по пополнению специализированного жилищного фонда. Идея заключается в том, чтобы давать инвесторам участки под кварталы в Барнауле без торгов, а 3% от построенных квадратов забирать для нуждающихся.



◆ Новым заместителем главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту вместо арестованного Антона Шеломенцева может стать действующий глава Железнодорожного района Андрей Курышин.



◆ В Барнауле по соседству с частными домами планируют построить 12-этажку, два офисника и автосервис. Местные жители, конечно, не в восторге. Мы узнали о проектах подробнее.



◆ В алтайском театре кукол «Сказка» поставили еще один авторский спектакль для малышей: «Кому нравится ночь». Смотрите наш репортаж.



◆ На 35-летнего барнаульца сошла наледь с крыши дома на проспекте Ленина. Мужчину госпитализировали, Следственный комитет начал проверку.

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