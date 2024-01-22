«Удаляйте корень проблем». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время профилактики заболеваний гормональной системы, щитовидной железы. Всю свою страсть направляйте на благие цели и начинания. Сосредоточиться лучше на рабочих моментах, а на наслаждения не рассчитывать. Или наслаждаться рабочим процессом», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, управляйте, добивайтесь результата, расширяйте штат сотрудников. С братьями, сестрами, подчиненными, коллегами в конфликты не вступайте. Пятница, суббота, воскресенье в этом плане особо опасные дни.



Тельцы, дробите сложную задачу на отдельные части. Разделяйте, изучайте, исследуйте. Ищите настоящую причину проблем, заболеваний. Удаляйте корень, не симптом. Сейчас вам это под силу.



Близнецы, дела на неделе могут пробуксовывать. Это временное явление. Не печальтесь, не торопитесь. Порадуйтесь тому, что силы, сообразительность, красноречие, ловкость к вам вернулись.



Раки, не занимайте место начальника в отношениях. Концентрация на недостатках супруга или супруги приведет к плохому пищеварению. Поухаживайте за домашними животными.



Львы, питайтесь просто. Ешьте только, если голодны. Советы направо, налево не раздавайте. Меньше говорите, внимательнее слушайте. Изучайте производственные процессы, военное дело, основы сервиса.



Девы, не нарушайте социальные нормы. Заботьтесь о себе, своем внешнем виде, жилище. В крайности не уходите. Не переусердствуйте и не ленитесь. Ваша удача и деньги зависят от того, как вы говорите.



Весы, будьте внимательнее и осознаннее в общении с ближайшим окружением (коллеги, родня, соседи). Не настаивайте на своем. Воинственность вас погубит.

Боксерские перчатки. СС0

Скорпионы, проводите больше времени с самими собой. Вы это любите, цените. Со старшими братьями, сестрами, родственниками не бодайтесь. Оставьте все как есть. Ситуация сама прояснится.

Стрельцы, ваша активность на пике. Проявляйте инициативу. Но стены не проламывайте. Не забывайте про гибкость в речи. Со следующей недели дела пойдут быстрее. Вашу грубость, жесткость запомнят.



Козероги, займитесь своим здоровьем. Как чувствует себя ваша спина? Давно вы делали зарядку? Пора бы выпустить пар. Физическая активность будет кстати. Разберитесь с внутренними врагами. С внешними тогда будет легче справиться.



Водолей, со сном могут быть проблемы. Состояние стагнации не пытайтесь убрать силой. Рост и развитие возобновить будет легче со следующей недели. Пока обратите внимание на свою неуверенность.



Рыбы, действуйте легче. Но это не значит, что ради достижения цели, результата нужно портить отношения, грубить. Понаблюдайте за стилем вашей речи и за умением помогать, оказывать покровительство.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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