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Жизнь

Удачная охота на Артамона Змеевика. Традиции и приметы 25 сентября

25 сентября в народном календаре принадлежит Артамону Змеевику. Православная церковь вспоминает священномученика Автонома (Артамона), который обратил в веру многих людей. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Питон, змея.
Питон, змея.
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Традиции Дня Артамона Змеевика

В этот день нередко замечали нашествие змей, которые стремились на спячку в леса. Потому люди старались не ходить без причины в леса и поля, чтобы не быть укушенными.

Однако охотники, наоборот, туда стремились. Ведь День Артамона Змеевика считался удачным для охоты. Они верили, что если добыть хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

Если же змею все-таки встречали, то ее угощали молоком и мясом. Удача будет сопровождать того, у кого пресмыкающееся приняло угощение.

Что нельзя делать 25 сентября

  • Запрещено убивать попавшихся на пути змей. Иначе можно накликать больше беды.
  • Нельзя в этот день делиться хлебом, а то можно навлечь голод.
  • Удержитесь от сквернословия, а то покарают высшие силы.

Приметы Артамонова дня

  • Ветер весь день дует с одинаковой силой — к непогоде.
  • На дубе много желудей – следующий год будет богатым на урожай.
  • Первый снег выпал — к урожаю пшеницы.
  • Деревья уже практически полностью облетели от листвы — к ранней зиме.
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